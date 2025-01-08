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صفوة الإسلامي والبريد الأردني يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية

منذ دقيقة واحدة
صفوة الإسلامي والبريد الأردني يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية

وطنا اليوم:أعلن بنك صفوة الإسلامي والبريد الأردني عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الطرفين لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، كما أنها تعد بداية ونقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين الطرفين.

 قد تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من رئيس مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي معالي الدكتور محمد أبو حمور والرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي، فيما حضره من جهة البريد الأردني رئيس مجلس إدارة البريد الأردني معالي السيد سامي الداوود، والمدير العام السيدة هنادي الطيب.

ويُعتبر بنك صفوة الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في الأردن، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامي. ومنذ تأسيسه لعب البنك دوراً ريادياً في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تستهدف الأفراد والشركات على حدٍ سواء، كما أنه سعى ولا يزال ليكون الشريك المصرفي الأول الذي يلبي احتياجات متعامليه بتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الجودة العالية والخدمات المخصصة والموجهة، واضعاً الشمول المالي في صميم استراتيجيته، مع هدف أساسي يتمثل في توفير الخدمات المالية للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

 وتعكس الاتفاقية مع البريد الأردني التزام بنك صفوة الإسلامي بتعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية وتوسيع نطاق وصوله إلى شريحة أكبر من المتعاملين، كما أنها ستسهم في تمكين المتعاملين في المناطق الأقل حظاً من الاستفادة من خدمات مالية عصرية ومتكاملة.

وتؤكد هذه الاتفاقية مكانة بنك صفوة الإسلامي كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية الأردن في تحقيق الشمول المالي والابتكار في تقديم الخدمات.


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