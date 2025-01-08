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3 شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال موقعا بالضفة

منذ دقيقة واحدة
3 شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال موقعا بالضفة

وطنا اليوم:استُشهد طفلان وشاب، الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشهداء هم: رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما)، وقد اختطف الاحتلال جثامينهم.
وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأن المنطقة التي تمت فيها عملية القصف هي منطقة سكنية، حيث تم استهداف المواطنين وهم بجوار منازلهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون في وقت سابق من صباح اليوم، ونشرت القناصة والمشاة في عدة أرجاء منها، كما حاصرت منزلين وداهمت عدة منازل.
كما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم.
وكان الشابان عبد الرحمن بني عودة (24 عاماً)، وسليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) استشهدا في قصف مماثل بالطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.
وباستشهاد المواطنين الثلاثة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 843 بينهم 175 طفلا.
وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملتها العسكرية في مناطق بالضفة عبر الاقتحامات والمداهمات، إلى جانب تنفيذها اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قدورة بمدينة رام الله، ومخيم عسكر الجديد شرقي نابلس بالضفة الغربية.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة غربي نابلس وبلدة سعير شرقي الخليل بالضفة الغربية، في حين أكدت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال المواطن محمد جرادات ونجله الطفل شريف خلال اقتحام بلدة سعير.
كما أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -فجر اليوم- حي أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة، إلى جانب اقتحام آخر لقرية “فرعون” جنوبي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات خلال اقتحامه مخيم قدورة قرب رام الله بالضفة الغربية وأجرى تحقيقا ميدانيا هناك.


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