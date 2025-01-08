رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية .
تحية التقدير والاحترام .
تساؤل مشروع سعادة السفير المحترم .
لماذا جرى التعتيم في الإعلام السوري والتلفزيون السوري على زيارة الوفد الوزاري السوري الرسمي الى المملكة الأردنية الهاشمية ، وبهذا الترحيب الأردني والتعاون والدعم اللامحدود للأشقاء في سوريا الجديدة ، وما تابعناه من خلال اللقاءات والمؤتمر الصحفي مع وزيري الخارجية الأردني والسوري ، ورسائل بغاية الإيجابية عن دعم الأردن وإسناده لسوريا الجديدة .
ونتساءل سعادة السفير المحترم بإستغراب وأمر لافت ، لماذا لم ينقل الاعلام السوري هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الأردني والسوري والغير مسبوق في مكان آخر بما جاء فيه من مواقف تاريخية ومشرفة ورسائل الإخوة بين البلدين . ولم ينقل زيارة الوفد واللقاءات ومجمل التفاهمات بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة في هذه المرحلة ؟
سعادة السفير المحترم .
شعبياً نقف مع سوريا الجديدة بإنتصار ثورتها لمستقبل سوريا الحرة الموحدة وذات السيادة إنطلاقاً من موقف أردني مع شعب شقيق ، ومن موقف الدولة الأردنية بكل مؤسساتها ومستويات القرار الداعم لسوريا الجديدة لإعادة بناء دولتها ومؤسساتها دولة موحدة لكل أبناءها ، دولة آمنة مستقرة
وتقبلوا سعادة السفير المحترم وافر التقدير والاحترام
الدكتور أحمد الشناق
رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان
رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية .