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رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان

منذ دقيقتان
رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان

رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية .
تحية التقدير والاحترام .
تساؤل مشروع سعادة السفير المحترم .
لماذا جرى التعتيم في الإعلام السوري والتلفزيون السوري على زيارة الوفد الوزاري السوري الرسمي الى المملكة الأردنية الهاشمية ، وبهذا الترحيب الأردني والتعاون والدعم اللامحدود للأشقاء في سوريا الجديدة ، وما تابعناه من خلال اللقاءات والمؤتمر الصحفي مع وزيري الخارجية الأردني والسوري ، ورسائل بغاية الإيجابية عن دعم الأردن وإسناده لسوريا الجديدة .
ونتساءل سعادة السفير المحترم بإستغراب وأمر لافت ، لماذا لم ينقل الاعلام السوري هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الأردني والسوري والغير مسبوق في مكان آخر بما جاء فيه من مواقف تاريخية ومشرفة ورسائل الإخوة بين البلدين . ولم ينقل زيارة الوفد واللقاءات ومجمل التفاهمات بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة في هذه المرحلة ؟
سعادة السفير المحترم .
شعبياً نقف مع سوريا الجديدة بإنتصار ثورتها لمستقبل سوريا الحرة الموحدة وذات السيادة إنطلاقاً من موقف أردني مع شعب شقيق ، ومن موقف الدولة الأردنية بكل مؤسساتها ومستويات القرار الداعم لسوريا الجديدة لإعادة بناء دولتها ومؤسساتها دولة موحدة لكل أبناءها ، دولة آمنة مستقرة
وتقبلوا سعادة السفير المحترم وافر التقدير والاحترام
الدكتور أحمد الشناق


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