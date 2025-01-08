رسالة إلى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية .

تحية التقدير والاحترام .

تساؤل مشروع سعادة السفير المحترم .

لماذا جرى التعتيم في الإعلام السوري والتلفزيون السوري على زيارة الوفد الوزاري السوري الرسمي الى المملكة الأردنية الهاشمية ، وبهذا الترحيب الأردني والتعاون والدعم اللامحدود للأشقاء في سوريا الجديدة ، وما تابعناه من خلال اللقاءات والمؤتمر الصحفي مع وزيري الخارجية الأردني والسوري ، ورسائل بغاية الإيجابية عن دعم الأردن وإسناده لسوريا الجديدة .

ونتساءل سعادة السفير المحترم بإستغراب وأمر لافت ، لماذا لم ينقل الاعلام السوري هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الأردني والسوري والغير مسبوق في مكان آخر بما جاء فيه من مواقف تاريخية ومشرفة ورسائل الإخوة بين البلدين . ولم ينقل زيارة الوفد واللقاءات ومجمل التفاهمات بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة في هذه المرحلة ؟

سعادة السفير المحترم .

شعبياً نقف مع سوريا الجديدة بإنتصار ثورتها لمستقبل سوريا الحرة الموحدة وذات السيادة إنطلاقاً من موقف أردني مع شعب شقيق ، ومن موقف الدولة الأردنية بكل مؤسساتها ومستويات القرار الداعم لسوريا الجديدة لإعادة بناء دولتها ومؤسساتها دولة موحدة لكل أبناءها ، دولة آمنة مستقرة

وتقبلوا سعادة السفير المحترم وافر التقدير والاحترام

الدكتور أحمد الشناق