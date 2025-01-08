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النقل البري: الهيئة ستخالف وسائل نقل لا تلتزم بخدمة طلبة الجامعات

منذ 16 ثانية
النقل البري: الهيئة ستخالف وسائل نقل لا تلتزم بخدمة طلبة الجامعات

وطنا اليوم:التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، الأربعاء، في بلدية سحاب وبدعوة من رئيس البلدية عباس المحارمة عددا من طلبة الجامعات الرسمية ومشغلي الخطوط.
واستمع الشبيلات خلال اللقاء إلى جميع الملاحظات والتحديات التي تواجه الطلبة خلال تنقلهم من منطقة سحاب إلى جامعاتهم وتحديداً إلى الجامعة الأردنية والبلقاء والهاشمية.
وأكّد الشبيلات أن اللقاء يأتي لرفع مستوى خدمة النقل قدر المستطاع، حيث استمع إلى جميع المطالب من مستخدمي النقل العام.
وبين أنه سيتم دراسة مطالب طلاب الجامعات في منطقة سحاب، لاسيما وأن الهيئة تقوم بمتابعة حثيثة لجميع الملاحظات الواردة من الطلبة وتعمل على تحسين خدمة النقل بشكل مستمر.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بمخالفة وسائط النقل التي ترتكب مخالفات تشغيلية ولا تلتزم بخدمة طلبة الجامعات على أكمل وجه، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة، والمحافظة على سلامتهم.
وأضاف أن الهيئة ستقدم جميع الحلول بداية الفصل الدراسي الثاني وستضع جميع السيناريوهات سواء كانت تكليف إحدى شركات النقل لخدمة منطقة سحاب أو من خلال طرح دعوة تشغيل للاستثمار في خدمة النقل على خطوط سحاب وإلى جميع الجامعات الرسمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية والجولات الميدانية لتعزيز الحوار والاستماع للملاحظات وآراء المواطنين، والعمل على تقليل التحديات التي تواجههم وتقديم الحلول العملية للتعامل مع قضايا القطاع وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين والمشغلين


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