مفوضية اللاجئين في الأردن: لا نقدم مساعدات مالية للراغبين بالعودة إلى سوريا

وطا اليوم:أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في الأردن، حق اللاجئين السوريين في العودة الطوعية إلى وطنهم، ويمكن لأي لاجئ يرغب في العودة إلى سوريا القيام بذلك بموجب رغبتهم الخاصة ووفقاً لظروفهم.

كما أكدت أنه لا تقدم في الوقت الحالي أي مساعدات مالية للاجئين الذين ينوون العودة إلى سوريا، إنما تقوم بتقديم المشورة المتعلقة بالعودة من خلال الخط الساخن لمساعدة اللاجئين في فهم إجراءات العودة بشكل أفضل.

وأوضحت المفوضية في بيانات نشرتها، أنه في حال الرغبة بالعودة إلى سوريا، يمكن تنظيم العملية بشكل شخصي والتوجه إلى معبر جابر الحدودي، الذي يعمل حالياً من الساعة 08:00 صباحاً حتى 06:00 مساءً.

وأضافت أنه يجب على اللاجئين التحضير الجيد للعودة، بما في ذلك التأكد من جمع الوثائق الأساسية مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، الشهادات المدنية والتعليمية، وكذلك تأمين الأدوية والطعام والماء والملابس الدافئة.

وبينت المفوضية أنه في الوقت الحالي، يُطلب من اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا وجود وثائق سفر رسمية، مثل جواز سفر سوري (سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية) أو تذكرة مرور للعودة صادرة عن السفارة السورية.

وتعمل الحكومة الأردنية على تسهيل عودة السوريين من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بالوثائق اللازمة لمغادرة الأردن، مثل قبول جوازات السفر منتهية الصلاحية لهذا الغرض، فيما تواصل المفوضية التنسيق مع السلطات المعنية لتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات على الحدود، وخاصة متطلبات الوثائق، مع إعلام اللاجئين والشركاء عن أي تحديثات بشكل مستمر.

ونبهت المفوضية إلى ضرورة الحذر من المعلومات المغلوطة والإشاعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العودة، ودعت اللاجئين إلى التواصل مع الخط الساخن للعودة (0791109826) للحصول على الاستشارات والمعلومات الرسمية.

وفيما يخص موقف المفوضية، أكدت أنها تدعم حق اللاجئين في اتخاذ قرار العودة الطوعية إلى سوريا في الوقت الذي يرونه مناسباً.

وأشارت إلى أنها تراقب الوضع داخل سوريا بشكل مستمر وتتابع التطورات لتوفير التحديثات اللازمة للاجئين، إلا أنها أكدت أنها في الوقت الراهن غير قادرة على تقديم تفاصيل دقيقة بشأن الوضع في سوريا أو الخدمات الإنسانية المتوفرة في المناطق التي يخطط اللاجئون للعودة إليها.

وأعلنت السفارة السورية في عمان مؤخراً عن قرار ينص بإعفاء السوريين من رسوم تذكرة المرور للعودة، وهي صالحة لمدة شهر واحد ولا يمكن تجديدها. يجب على اللاجئين اتباع تعليمات السفارة وفقاً لذلك.

كما أوضحت المفوضية أنه إذا قرر اللاجئ العودة الطوعية إلى سوريا بهدف إعادة تأسيس حياته هناك بشكل دائم وكان لديه ملف نشط فيستم إعلام بلد إعادة التوطين بعودته، وسيتم إغلاق ملف إعادة التوطين الخاص به.

وأضافت أنه إذا لم يكن نيته العودة بشكل دائم، فإن القرار النهائي بشأن ملفه يقع على عاتق بلد إعادة التوطين.