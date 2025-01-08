جلبة بين السلطتين التشريعية والرقابية بسبب الخصوصية

وطنا اليوم:توجه النائب يوسف الرواضية إلى منصة الصحفيين، معترضًا على كيفية تصوير خصوصيات النواب، وهواتفهم تحت القبة؛ ما يعارض مهنية الصحافة والصحفيين، على حد تعبيره.

وتدخلت كوادر الأمن العام المتواجدة في شرفات قبة مجلس الأمة خلال جلسة النواب لفض خلاف بدأ على الشرفات..

وشهدت شرفة الصحفيين جلبة بعد توجيه تهديدات للصحفيين، امتدت لغاية المنصة بعد طلب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة باحترام قدسية المجلس، مما أثار حفيظة الصحفيين بعد صدور الإساءة من النائب.

واستطاع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تقريب وجهات النظر، وحل الخلاف؛ بعد الصعود إلى شرفة الصحفيين، مشيرًا إلى إن المجلس سيحاسب كل نائب يسيء للمجلس من خلال اللعب في هاتفه تحت القبة.