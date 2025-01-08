فريحات يهاجم الحكومة ويطالب بحلول اقتصادية فعالة

وطنا اليوم:قال النائب ينال فريحات، استبشرنا خيرا بقدوم رئيس الوزراء جعفر حسان وهو رجل اقتصاد وله مؤلفات في معالجة الاختلالات الاقتصادية، لكن كل ذلك تبخر عندما اطلعنا على موازنة العامة للعام 2025 .

واشار الفريحات خلال جلسة للنواب الأربعاء، الى ان الخلل الضريبي وخدمة الدين العام والكثير من التشخيص غاب عن هذه مشروع قانون موازنة العام 2025، منوها الى ان المشكلة هي بعدم وجود خطة مستقبلية تدريجية لمعالجة الوضع الصعب والخروج من الصندوق التقليدي للأداء الحكومي حيث تظهر المؤشرات أن الحكومة الحالية ستورث بعد اربع سنوات المزيد من المشاكل.

وأضاف أن ارقام التحديث الاقتصادي غير واقعية وهنا على الحكومة الغاءها او ان تقدم استقالتها لانها عاجزة عن تطبيق خطة الدولة التي جاءت برعاية ملكية سامية .

ووضع الفريحات مجموعة من الاقتراحات للحكومة معتبرا انها قابلة للتنفيذ اذا توفرت إرادة حقيقية لذلك، منها استخراج الموارد الطبيعية التي يزخر فيها باطن الارض الاردنية والغاز واستثمار اراضي الخزينة التي لا تتطلب اي قروض او تمويل او موافقات خارجية من خلال انشاء اسكانات بالتشارك مع مطورين عقاريين وتحقيق حلم الاردنيين بتملك شقة تؤيه وعائلته، وكذلك استغلال الاراضي الزراعية وتوزيعها على الشباب الباحث عن فرص عمل ومساعدتهم في مشاريعهم وتسويق منتجاتهم .

واشار الى ان وزارة الاوقاف لديها املاك وقفية إن تم استثمارها سيكون لها انعكاس على مستوى التنمية وأثر كبير على الاقتصاد الأردني.