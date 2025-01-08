بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال

منذ دقيقة واحدة
الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب الصين، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التبت الصينية، إلى 126 قتيلا، و188 جريحا، حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) اليوم الأربعاء.
وضرب زلزال بقوة 6.8 منطقة “شيتسانغ” جنوب غربي الصين، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار آلاف المنازل الريفية على المنحدر الشمالي لجبال الهيمالايا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03

بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها بسلطنة عمان

11:57

الظهراوي للمسؤولين: أولادكم يدرسون في هولندا وأولادنا في أبو علندا

11:51

بنك القاهرة عمان يطلق خدمة التقرير الائتماني الرقمي عبر تطبيقاته البنكية المميزة

11:47

الحسين للسرطان يجري عملية نوعية بأحدث تقنية توصل لها العالم

11:40

العرموطي : الإصلاح السياسي لا يتحقق في ظلّ بطون جائعة

11:33

المومني: استطعنا أن نحصن بلدنا من الكثير الأحداث الإقليمية

11:30

بنك ABC في الأردن يواصل الدعم لبنك الملابس الخيري

11:28

وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

11:10

قانون الموازنة العامة ٢٠٢٣-٢٠٢٥

11:07

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة (سكاريا) التركية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

10:47

وفيات الأربعاء 8-1-2025

10:43

العموش: في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات

وفيات
وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان