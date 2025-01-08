الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب الصين، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التبت الصينية، إلى 126 قتيلا، و188 جريحا، حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وضرب زلزال بقوة 6.8 منطقة “شيتسانغ” جنوب غربي الصين، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار آلاف المنازل الريفية على المنحدر الشمالي لجبال الهيمالايا.