بعد الأردن .. كارفور تعلن إغلاق أفرعها بسلطنة عمان

وطنا اليوم:أعلنت كارفور عن توقف عملياتها وإغلاق أفرعها في سلطنة عمان أمس الثلاثاء .

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” منشوراً يؤكد إغلاق جميع الأفرع في السلطنة بعد عقود من العمل على أراضي سلطنة عمان .

وجاء في منشور الشركة ما يلي : “عملاءنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 يناير2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان. بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية”.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ليست الدولة العربية الأولى التي يتم فيها وقف التعاملات بينها وبين كارفور، وبالتالي إغلاق الفروع، فقد أعلنت فروع كارفور بالمملكة الأردنية الهاشمية في شهر فبراير من العام الماضي، إغلاق كافة فروعها، وسبب ذلك في التأثير الشعبي وحملات المقـــاطعــــة على مواقع التواصل ومدى تأثيره على مسار الشركات الكبيرة.