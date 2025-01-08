الظهراوي للمسؤولين: أولادكم يدرسون في هولندا وأولادنا في أبو علندا

وطنا اليوم:وجه النائب محمد الظهراوي، حديثه لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي قبل باستلام موقع المسؤولية، قائلا: “انه استلم مركبة خربانة تحتاج جميع انواع الصيانة في الوقت الذي لم يتبدل فيه سوى “الجنطات” في إشارة منه الى استخدام نفس الأداوات للاصلاح مما سيؤدي للفشل”.

وأكد الظهراوي خلال مناقشة مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، انه منذ 15 عاما يتواجد تحت قبة المجلس وكل رئيس وزراء يأتي يقول سنعمل من أجل الأجيال القادمة ولم يتغير شيء حتى الآن ، موجها سؤالا لرئيس الوزراء: هل ترفع الأثقال أم الأسعار؟! ..

واشار الى ان الاردن اكبر منتج للزيوت وللحوم ويقوم بتصديرها في الوقت الذي يشتري المواطنون الكثير من احتياجاتهم بالأقساط، مطالبا بإعادة الاعفاءات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين التي لا يمكن السكوت عنها .

وبشأن المنح والقروض الجامعية قال الظهراوي : أولادكوا بدرسوا في هولندا واسكتلندا واولادنا في أبو علندا لا يجدون من يسأل عنهم، مؤكدا ان التعليم والصحة حقوق للمواطنين، وكما طالب بإعادة النظر بمخالفات السير التي أثقلت كاهل المواطنين .

وختم ان اهل الزرقاء مظلومين ولكنهم يدينوا بالولاء والانتماء وعندما يطلبهم الوطن يكونوا في المقدمة وعندما توزع المكتسبات لا تذكر الزرقاء، مطالبا بانصاف المتقاعدين وزيادة رواتبهم قائلا : عندما لا سمح الله يحدث أمرا في البلد “إخواننا يركبون أول طيارة.. والمتقاعدون يركبون أول دبابة”