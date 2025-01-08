بنك القاهرة عمان يطلق خدمة التقرير الائتماني الرقمي عبر تطبيقاته البنكية المميزة

وطنا اليوم:أطلق بنك القاهرة عمان خدمة اصدار التقرير الائتماني الرقمي لعملائه عبر تطبيقاته البنكية المميزة CAB, Signature, LINC وهي خدمة جديدة لعملاء البنك تتيح لهم الحصول على تقاريرهم الائتمانية بشكل إلكتروني وآمن وميسر والتي أطلقت بالتعاون مع شركة المعلومات الائتمانية – كريف الأردن.

أوضح البنك بأنه يحرص على توفير أدوات تكنولوجية تسهل على عملائه إدارة أمورهم المالية بكل سلاسة وخدمة طباعة التقرير الائتماني وهي جزء من جهود البنك المستمرة لتوفير حلول مصرفية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء وتساهم في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

يسعى البنك من خلال هذه الخدمة الى تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية التي يحتاجها العملاء في أي وقت ومن مواقعهم كافة، مما يساهم في تحسين مستوى الوعي المالي لديهم ودعمهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد عامودي، المدير العام لشركة كريف الأردن، أن هذه الخطوة تأتي كترجمة عملية لاستراتيجية الشركة الرامية إلى رقمنه خدماتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بهدف تسهيل وصول المواطنين لتقاريرهم الائتمانية دون الحاجة لزيارة مكاتب الشركة.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال البكري، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان: ” تأتي هذه الميزة الجديدة المضافة إلى باقة خدمات بنك القاهرة عمان لتتيح لعملائنا الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية بسهولة وأمان من أي مكان، دون الحاجة لزيارة فروع البنك أو شركة المعلومات الائتمانية – كريف الأردن، وهذا يندرج ضمن سعينا المتواصل لتقديم خدمات نوعية تسهل تعاملات عملائنا المصرفية.”

تأتي هذه الميزة الجديدة في أطار استراتيجية البنك الحريصة على تلبية احتياجات العملاء بكل ما هو معاصر ومواكب لتكنولوجيا المصارف ورقمتنها لتقديم خدمات نوعية تسهل التعاملات المصرفية لعملاء البنك ولإبقاء العملاء على تواصل ومعرفة تامه بمعاملاتهم البنكية اذ تحقق لهم الرضا والثقة من خلال تلك الباقة والخدمات الاخرى الكثيرة التي يقدمها البنك لعملائه.