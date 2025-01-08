الحسين للسرطان يجري عملية نوعية بأحدث تقنية توصل لها العالم

وطنا اليوم:أجرى مركز الحسين للسرطان عملية نوعيّة لأورام الدماغ، وهي تُجرى لأوّل مرّة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، باستخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر.

وقالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في منشور على موقع X: “نفتخر في مركز الحسين للسرطان بإجراء عمليّة نوعيّة لأورام الدماغ، وهي تُجرى لأوّل مرّة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، باستخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر”.

وأضافت في منشورها أن هذه التّقنيّة الحديثة تسمح بالتّصويب الدقيق على موقع الورم، وحماية الشّرايين الرئيسة والخلايا السّليمة.ّ

وأجرى العملية الطبيب الأردني مؤنس عبيدات، حيث قال إن هذه التقنية تستخدم لعلاج أورام الدماغ بالليزر هي أحدث تقنية توصل لها العالم.

وأضاف أن هذه العملية تستخدم منذ أقل من 10 سنوات، وهي التقنية باستخدام التداخل المحدود، حيث يستطيع الطبيب الدخول إلى أي ورم في الدماغ سواء كان عميقا سواء كان في مكان حساس باستخدام جرح لا يتعدى 1 سم باستخدام الروبوت.

وأوضح أن المريض يستطيع أن يغادر المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء العملية.

وأشار الطبيب عبيدات إلى أن هذه التقنية الحديثة تستطيع وضع “الإلكترو” داخل الورم باستخدام الروبوت الجراحي.

وتميز الأردن بأنه أول بلد في المنطقة يستخدم هذا النوع من الروبوتات الجراحية، من خلال هذه التقنية الذكية.

وقال إن الجهاز يستطيع تحديد الشرايين الرئيسية التي لا نريد أن تتأذى وحمايتها بواسطة هذه التقنية، لافتا إلى أن العملية تجرى بالليزر لعلاج الأورام بالحرارة، حيث يتم خلالها عمل صور رنين بشكل مستمر.

وتابع أن الأردن يستطيع الآن إجراء هذا النوع من العمليات بجودة عالية بعد أن اطلع على مراكز في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل بهذه التقنية.