المومني: استطعنا أن نحصن بلدنا من الكثير الأحداث الإقليمية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الأردن أثبت قدرته الكبيرة على الحفاظ على أمنه واستقرار والاستمرار بمشروعه التحديثي الشامل.

وقال إن الأردن يتعامل بواقعية وبراغماتية وبما يحقق مصالحه العليا، وهذا نهجنا الذي أثبت نجاحه في الفترة الماضية والذي سيستمر.

وأضاف :” استطعنا أن نحصن بلدنا من الكثير الأحداث الإقليمية، وذلك بسبب احتراف مؤسساتنا وأجهزتنا الأمنية والعسكرية وحكمة جلالة الملك ووعي الشعب”.

في المقابل أكد المومني أن الحكومة تعمل على مأسسة نهج الزيارات الميدانية، ففي رئاسة الوزراء وحدات خاصة للتخطيط ومتابعة هذه الزيارات خاصة التي يقوم بها رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الزيارات الميدانية تعتبر رسالة في أن ما يحدث في الإقليم لن يكون سبباً في إبطاء العمل بالعديد من الملفات المحلية، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود