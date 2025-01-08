العموش: في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات

وطنا اليوم:قال النائب الدكتور حسين العموش، إن في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات ولا يخطر على بالها سوى في وقت الجباية، ولكن هذا الشعب يحب مليكه وقيادته وبلده .

وأضاف العموش خلال مناقشة مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، أن هناك أم باعت ذهبها لاكمال دراسة ولدها وآباء باعوا أرضهم لدفع اقساط تعليم أبنائهم، وهناك من يعاني من الفقر والعوز في ظل إلغاء إعفاءات النواب الطبية بقرار حكومي.

وقال ان الحكومات المتعاقبة أفقرت الأردنيين وجعلتهم متسولين والنصف الآخر يصطف في طابور طويل على أبواب “وفاء بني مصطفى” في إشارة منه الى وزيرة التنمية الاجتماعية، مؤكدا ان ما يحدث للأردنيين ليس وليد الصدفة وهناك من يتقصد نزع محبتهم لبلدهم فالجوع كافر ،في الوقت الذي يورث فيه المسؤولين أبنائهم المواقع والمناصب ويتقاضون آلاف الدنانير وعلى الجانب الآخر يقف الفقير والمعدم يحتضن العلم ليكرم آخر قام بدوسه .

متسائلا : الى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب ؟ ..