بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العموش: في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات

منذ 14 ثانية
العموش: في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات

وطنا اليوم:قال النائب الدكتور حسين العموش، إن في الزرقاء شعب منسي لا تعرفه الحكومات ولا يخطر على بالها سوى في وقت الجباية، ولكن هذا الشعب يحب مليكه وقيادته وبلده .
وأضاف العموش خلال مناقشة مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، أن هناك أم باعت ذهبها لاكمال دراسة ولدها وآباء باعوا أرضهم لدفع اقساط تعليم أبنائهم، وهناك من يعاني من الفقر والعوز في ظل إلغاء إعفاءات النواب الطبية بقرار حكومي.
وقال ان الحكومات المتعاقبة أفقرت الأردنيين وجعلتهم متسولين والنصف الآخر يصطف في طابور طويل على أبواب “وفاء بني مصطفى” في إشارة منه الى وزيرة التنمية الاجتماعية، مؤكدا ان ما يحدث للأردنيين ليس وليد الصدفة وهناك من يتقصد نزع محبتهم لبلدهم فالجوع كافر ،في الوقت الذي يورث فيه المسؤولين أبنائهم المواقع والمناصب ويتقاضون آلاف الدنانير وعلى الجانب الآخر يقف الفقير والمعدم يحتضن العلم ليكرم آخر قام بدوسه .
متسائلا : الى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب ؟ ..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

نائب يطالب الحكومة بترك الربا ورفع رواتب موظفي القطاع العام

10:27

نيمار يفجر قنبلة.. قد ألعب مجددا مع ميسي وسواريز

10:22

ويتكوف إلى الدوحة.. كيف ورث ترامب بايدن وهو في منصبه؟

10:11

مصادر: عائلة الأسد نقلت مئات ملايين الدولارات من أرباح الكبتاغون إلى موسكو

10:02

السجن سنتين لـ3 متهمين بقضية حج الزيارة

09:50

الصفدي عن خرائط الاحتلال: عقلية إجرامية وأطماع خبيثة

09:45

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية بسكتة قلبية

09:40

الإنذار النهائي.. تركيا تهدد بإطلاق عملية عسكرية ضد قسد

09:36

الاسواق الحرة الاردنية تقدم عروضاً كبيرة لزوار المملكة

09:34

غرفة تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق

09:29

قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أسيرا فلسطينيا ضمن بروتوكول البعوض

09:23

الشبيلات يتفقد خدمات النقل في محافظة مأدبا

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025