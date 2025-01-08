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وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية بسكتة قلبية

منذ 9 ثواني
وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية بسكتة قلبية

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية، فجر الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال الطبيب حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية.
وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في الثامن والعشرين من كانون أول الماضي، أن جيش الاحتلال احتجز مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الدكتور حسام أبو صفية، وأفراد من طاقمه، واقتادهم إلى التحقيق.
وقالت الوزارة في بيان إن “قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق”، وذلك غداة تأكيد الجيش بدء عملية عسكرية في محيطه.
وأكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن هذه العملية أدت الى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي رئيسي في شمال القطاع، عن الخدمة.
من جهته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات لشبكة “أي بي سي” أن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية في قبضة سلطات الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال إنه تم اعتقال حسام أبو صفية للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية، حسب زعمه.
ونوه جيش الاحتلال الى أن حسام أبو صفية يخضع للتحقيق الآن من قبل قوات أمن الاحتلال.


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