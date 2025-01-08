الاسواق الحرة الاردنية تقدم عروضاً كبيرة لزوار المملكة

وطنا اليوم:أكدت الأسواق الحرة الأردنية على جاهزية معارضها لاستقبال الزوار والسياح بكافة اوجهها ، مع توفير كافة الأصناف التي تتميز بها معارض الأسواق الحرة في منطقة بوليفارد العبدلي عمان، وعلى المعابر الحدودية.

واشارت الشركة إلى انه استناداً للتعليمات الصادرة مؤخراً سيصبح بإمكان القادمين من السياح والزوار الأجانب (غير المقيمين) وخلال ١٤ يوماً من تاريخ ختم الدخول إلى المملكة، بأمكانهم التسوق لدى فرع الأسواق الحرة الأردنية في منطقة بوليفارد العبدلي وبسقف يصل إلى ٣٥٠ دينارا ، لافتة إلى أن جميع الأصناف في السوق مشمولة بالشراء باستثناء السجائر بكافة اصنافها.

وقالت الشركة إن الاستفادة من هذه التعليمات تتطلب حضور المستفيد شخصيا للأسواق مع إبراز جواز سفره، وان لا يقل عمره عن ١٨ سنة، مؤكدة ان الأسواق تقدم أيضاً عروضاً لبعض الاصناف الخاضعة للضريبة يمكن الاستفادة منها.

كما أن معارض السوق مستمرة في خدمة البعثات الدبلوماسية لدى المملكة والبيع بأسعار تفضيلية