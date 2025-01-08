غرفة تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق

وطنا اليوم:إطلع وفد من غرفة تجارة عمّان على تجربة مدينة دبي المتميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق للعام الثلاثون على التوالي التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية وتجارية رائدة على مستوى العالم .

وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق خلال لقاءه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة أحمد الخاجة، ان الغرفة تتطلع إلى شراكة مع الأشقاء في دبي والاستفادة من قصة النجاح للتجربة الامارتية في تنظيم (مهرجان دبي للتسوق) الذي بدء قبل ٣٠ عاما، لجهة تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاستثماريّة والثقافية في العاصمة عمان وباقي مدن المملكة، واستقطاب استثمارات وعلامات تجارية جديدة ودعم رواد الأعمال والجمعيات التعاونية والشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة .

وبين خلال اللقاء الذي حضره النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس الادارة فلاح الصغير وبشار مقبل نائب المدير العام وسالم العطيات مدير العلاقات العامة ، ان مدينة عمان مؤهلة لأن تشكل قصة نجاح في اعتمادها كوجهة للعائلات العربية والاجنبية بحثا عن التاريخ والعراقة والتسوق والترفيه والسياحة خاصة في فصل الصيف التي يتميز به الأردن بدرجات حرارة مناسبة، حيث ان جميع مهرجانات التسوق في دول الخليج الشقيقة تقام في فصل الشتاء، مما يمنح فصل الصيف في عمان ميزة تنافسية هامة.

واكد ان البرامج المتنوعة التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان عمان للتسوق والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ستشمل كافة المناطق السياحية والتاريخية والثقافية وغيرها التي يتميز بها الأردن .

وحضر اللقاء القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي عاصم عبابنه والسكرتير الأول في في القنصلية سعد غزال ومحمد فراس مساعد نائب الرئيس، لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وماجي عبد الباسط مدير مهرجان دبي للتسوق وأحمد المرزوقي مدير أول الفعاليات و العلاقات الحكوميه.

كما أشار الحاج توفيق إلى أن الوفد اطلع على كافة تفاصيل اعداد وتنظيم المهرجان ودور القطاع الخاص في دبي في نجاح المهرجان من خلال شراكة مع الحكومة، مؤكدا أن الأردن يملك فرصة كبيرة ليكون بلدا جاذبا للتسوق ووجهة للعائلات العربية والاجنبية للاقامة لأطول فترة ممكنة من خلال وضع خطة وطنية لاستغلال نقاط القوة التي يتميز بها الأردن تاريخيا وثقافيا وسياحيا والترويج لها بطريقة غير تقليدية .

وقدم الحاج توفيق الشكر للقنصلية الاردنية في دبي للمساعدة في تنظيم اللقاء، وإلى الأشقاء في حكومة دبي على تعاونهم واستعدادهم لوضع كل خبراتهم لضمان نجاح مهرجان عمان للتسوق.

وأشاد بجهود القائمين على مؤسسة دبي للمهرجانات وحفاوة الاستقبال لوفد الغرفة وتمكينه من زيارة الأماكن التي يقام فيها المهرجانات والفعاليات المختلفة ومشاهدتها على أرض الواقع والاطلاع على كافة الاجراءات والتفاصيل والالتقاء بالمسؤولين عن كل قطاع في المهرجان.

وتأتي زيارة الوفد في إطار سعي مجلس ادارة الغرفة لوضع عمان على خارطة المهرجانات العربية والدولية وإقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام الحالي..

من جهته، اشار الخاجة إلى علاقات التعاون الطيبة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال ان المهرجان هذا العام يزخر بمجموعة لا مثيل لها من الفعاليات الجاذبة للزوار إلى جانب التسوق، ومن أهمها الفعاليات الترفيهية والمسرحيات والعروض الفنية والمناطق الترفيهية للأطفال والمعارض الفنية والثقافية ومهرجانات الطعام والألعاب النارية والسحوبات والجوائز او المسابقات الرياضية المختلفة مثل ماراثون دبي ومعارض التكنولوجيا والإبتكار، والتي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية.

وأكد الخاجة الاستعداد التام لتوفير كل الدعم لغرفة تجارة عمان، بهدف تمكينها من تنظيم مهرجانها السنوي الاول للتسوق، مستعرضًا أبرز ملامح الدعم اللوجستي والتسويقي التي يمكن تقديمها لتحقيق النجاح المتوقع للمهرجان