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الشبيلات يتفقد خدمات النقل في محافظة مأدبا

منذ 29 ثانية
الشبيلات يتفقد خدمات النقل في محافظة مأدبا

وطنا اليوم:تفقد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات اليوم الاثنين مركز الانطلاق والوصول في محافظة مأدبا.
وبين الشبيلات أن هذه الزيارة تأتي للإطلاع عن كثب على واقع حال الخدمات في المحافظة، والتقى خلال جولته عدداً من المشغلين أصحاب حافلات النقل واستمع إلى مطالبهم، والملاحظات التي تتعلق بخدمة النقل في المحافظة.
أطلع الشبيلات يرافقه مدير مديرية شؤون المحافظات محمد القريوتي خلال الزيارة على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين بمجال النقل العام ، وخلال زيارتة التقى مدير مكتب الهيئة في مأدبا فادي النعيمات والجهات المعنية، مؤكداً لهم ضرورة تقديم الاهتمام الكبير لضمان ايصال خدمات النقل لكافة شرائح المجتمع.
كما قام بزيارة مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب اطلع على مرافق المدينة المختلفة مشيداً إلى ماوصلت إليه المدينة من إنجازات


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