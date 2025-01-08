حل مشكلة تعطل شاحنة كبيرة على شارع المغناطيس

وطنا اليوم:شهد شارع المغناطيس في العاصمة عمان، صباح الأربعاء حادث تعطل شاحنة كبيرة، مما تسبب في بعض الازدحام المروري.

ورغم تباطو السير التي فرضها الحادث، كان رجال المرور حريصين على حل المشكلة بسرعة وفعالية لضمان سير الحركة بسلاسة.

حيث تواجد رقيب السير بشكل فوري في موقع الحادث، وأشرف على عملية سحب الشاحنة المتعطلة، وإعادة تنظيم حركة المرور لضمان عدم تأثرها.

وكانت مديرية الأمن العام أوضحت أن مركبة شحن قاطرة ومقطورة تعطلت على طلوع المغناطيس من جهة شارع الأردن، ما أدى إلى حجز مسرب من الطريق.