ضعف الأمطار يُبقي الطلب على المحروقات مستقرًا

وطنا اليوم _ كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن ضعف موسم الأمطار حتى الآن أثر في إبقاء الطلب على المحروقات عند معدلاته الاعتيادية، خلافاً للسنوات الماضية التي شهدت زيادة في الطلب على وقود التدفئة مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح السعيدات أن الطلب على الغاز في الأيام الشتوية العادية يصل إلى حوالي 150 ألف أسطوانة يومياً، بينما يرتفع إلى نحو 250 ألف أسطوانة في الأيام الباردة والممطرة. وأضاف أن الطلب على المحروقات يرتبط بشكل مباشر بانخفاض درجات الحرارة وحاجة المواطنين للتدفئة، مما يعني أن أي انخفاض حاد في الحرارة قد يزيد استهلاك المحروقات بشكل ملحوظ.

وأشار السعيدات إلى أن ضعف الموسم الشتوي الحالي أثر سلباً على النشاط التجاري، متوقعاً أن يؤدي دخول المنخفضات الجوية إلى زيادة الطلب على المحروقات. وبيّن أن التغيرات الجوية تلعب دوراً أساسياً في تحديد معدلات الاستهلاك، وأنه من المحتمل أن يرتفع الطلب في الأسابيع المقبلة مع توقعات بتعمق المنخفضات الجوية.

كما أكد السعيدات أن الحركة على الكاز ما تزال ضعيفة، حيث لا يتجاوز الطلب عليه 5% من إجمالي استهلاك المحروقات، في حين شهد الطلب على الديزل تراجعاً بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية. وأضاف أن المخزون من المشتقات النفطية آمن ويغطي احتياجات المملكة.

وفيما يتعلق بالأسعار، ثبتت لجنة تسعير المشتقات النفطية سعر بيع الكاز عند 620 فلساً للتر، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، بناءً على المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية .