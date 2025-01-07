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“الأمن العام يداهم مطلوباً خطيراً ومسلحاً في الطفيلة وينهي مواجهته بتطبيق قواعد الاشتباك”

7 يناير 2025
“الأمن العام يداهم مطلوباً خطيراً ومسلحاً في الطفيلة وينهي مواجهته بتطبيق قواعد الاشتباك”

وطنا اليوم_الأمن العام يداهم مطلوباً مصنّفاً بالخطر والمسلح في محافظة الطفيلة ويطبق قواعد الاشتباك معه بعد أن أطلق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة الأمنيّة

 

*** إصابة المطلوب وإسعافه إلا أنّه ما لبث أنْ فارق الحياة وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته

 

*** المطلوب سبق وأن أطلق العيارات النارية باتجاه الأمن العام عند محاولة إلقاء القبض عليه قبل أشهر ومطلوب بقضايا مخدرات وغيرها

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة حددت اليوم مكان وجود أحد المطلوبين المصنفين بالخطرين في إحدى مناطق محافظة الطفيلة وداهمته، حيث بادر فور مشاهدته القوة بإطلاق النار باتجاه القوة وبمحاولته الفرار بين المنازل وتحصّن داخل أحدها.

 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه عند محاولة القبض عليه والطلب منه تسليم نفسه بادر مرّة أخرى بإطلاق النار بشكل مباشر على القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته حيث جرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة، وجرى ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله عدد من الطلقات الحيّة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك المطلوب سبق وأن قام بإطلاق العيارات النارية قبل أشهر باتجاه رجال الأمن العام عند محاولة القبض عليه وتمكّن من الفرار في حينه، كما أنّ بحقه عدداً من الطلبات في قضايا المخدرات وغيرها.


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