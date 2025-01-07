السعود: نشر الخرائط المزعومة يفضح الأطماع والبرامج الخبيثة لدولة الاحتلال

وطنا اليوم_قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس سليمان السعود، إن ما نشرته الحسابات الرسمية لدولة الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي من خرائط للمنطقة، التي تدعي أنها تاريخية وتشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، يبرهن على الأطماع والبرامج الخبيثة التي تحاول دولة الاحتلال تسويقها، مشدداً على أن هذه الأطماع ستسقط أمام صخرة الأردن الصلبة ووعي شعبه.

وأضاف السعود في بيان صادر عن لجنة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن هذه التصريحات جزء من سلسلة التعديات على حقوق الشعب الفلسطيني، التي لن تسقط بالتقادم، بل ستظل حية في ذاكرة الأجيال حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والتحرر من الاحتلال.

وثمن السعود البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية الذي رفض هذه التصريحات والمنشورات المزعومة، والتي وصفها بالتحريضية، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تثني الأردن عن مواصلة دوره في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية.

وختم بالقول إن على الحكومة الأردنية اتخاذ مزيد من الخطوات مع المجتمع الدولي لضمان مواقف جادة لردع الاحتلال، مشيراً إلى التفاف الشعب الأردني حول الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقوفهم صفاً واحداً خلف الجيش الأردني وأجهزته الأمنية.