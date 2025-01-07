وزارة الاقتصاد الرقمي: إتاحة خدمة الإقرار الضريبي عبر تطبيق “سند”

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عبر تطبيق “سند”، ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين بالاستفادة من الخدمة يمكنهم تفعيل هويتهم الرقمية على التطبيق، ثم الدخول إلى الخدمات واختيار “خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات”، ومن ثم “خدمة الإقرار الضريبي”، حيث يتعين على المستخدمين تعبئة بياناتهم المطلوبة بكل سهولة.

من جهة أخرى، أشارت إحصائيات رسمية إلى أن عدد الحالات التي استفادت من الخدمات الضريبية الإلكترونية المقدمة عبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بلغ 2.6 مليون خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2023.

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن الدائرة توسعت بشكل كبير في تقديم الخدمات الإلكترونية، ما جعل معظم الخدمات متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة دون انقطاع. كما أشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على استخدام الخدمات الرقمية، مع انخفاض في المراجعات الشخصية للدائرة، مما يعكس نجاح التحول الرقمي في تحسين تجربة المستخدمين.

وأضاف أبو علي أن الدائرة أتاحت للمواطنين الذين لا يمتلكون أرقامًا ضريبية إمكانية الحصول عليها إلكترونيًا لأول مرة، بالإضافة إلى إنشاء حسابات مستخدمين جديدة عبر موقع الدائرة الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الدائرة.

للمزيد من المعلومات أو للحصول على المساعدة، يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق “واتساب” على الرقم 062222130، أو من خلال البريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo.