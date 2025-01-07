إنقاذ حياة سائق تكسي تعرض لغيبوبة في مكان مجهول

وطنا اليوم:تمكّنت كوادر دفاع مدني وسط عمان من الوصول بزمن قياسي، وإنقاذ حياة شخص تعرّض لغيبوبة أثناء عمله على سيارة أجرة (تاكسي) بعد توقفه في مكان مجهول وغير معروف.

وفي التفاصيل، قال ضابط غرفة عمليات وسط عمان الرائد طلال الشوبكي في حديثه لإذاعة الأمن العام، إنه تلقى بلاغا من سيدة يفيد بتعرض زوجها الذي يعاني من مرض السكري لغيبوبة أثناء تواصلهما عبر تطبيق الماسنجر.

وأضاف أن الزوجة أشارت لإمكانية وجود زوجها في موقع ضمن منطقة أبو نصير في شارع الأردن، فتحرك نشامى الدفاع المدني على الفور إلى الموقع المفترض، ونفذوا عمليات بحث مكثفة في الموقع، وبالتزامن مع ذلك تحركت مركبة إسعاف أخرى للبحث في منطقة أخرى متوقعة قرب الدوار الرابع.

ورغم الشعور بنفاد الوقت، والخشية على المريض، إلا أن ضابط عمليات الدفاع المدني المناوب، تعامل بحرفية عالية وصبر مع الموقف، وتمكن من تهدئة روع الزوجة وبدأ بطرح الأسئلة عليها لمعرفة الموقع الذي كان فيه الزوج، ومعالم المكان والمحال التجارية قد تكون شاهدتها أثناء محادثتها معه على المسنجر قبل دخوله في الغيبوبة.

وفي النهاية، تمكن الضابط وبسرعة بديهة وخبرة كبيرة من التعرف على الموقع وإرسال مركبة الإسعاف بطاقمها المحترف إلى الموقع، والذي تم تحديد موقعه بشارع الأردن ضمن منطقة وادي الحدادة.

ولفت أنه وأثناء سعي المجموعات كافة بالبحث عن المركبة كان لا بد من المحافظة على هدوء الزوجة عبر الهاتف والتخفيف من (روعها) وطمأنتها حفاظاً على صحتها، ولتمكينها من إعطاء معلومة تفيد بالعثور على المركبة وهو ما تم بالفعل.

وبيّن أن مرتبات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الموقع بزمن استجابة لم يزد عن (7) دقائق، وتبين أن المصاب دخل في غيبوبة سكر ونسبة السكر عنده في الدم بلغت حداً منخفضاً جداً وكان يعاني من انسداد جزئي في مجرى التنفس بسبب وجود طعام عالق في مجرى التنفس، وبدأت علاماته الحيوية بالانخفاض إلى أن تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في الموقع وتقديم الرعاية اللازمة له أثناء نقله على الفور إلى أقرب مستشفى.

وأضاف الرائد الشوبكي أن عملية الإنقاذ كانت صعبة بسبب عدم القدرة على تحديد موقع المصاب بدقة في البداية كونه وجد في منطقة معزولة وبعيدة عن المارة.

من جانبه قال المريض في حديثه لأمن إف إم إنه يعاني من مرض السكر وتعرض لغيبوبة خلال عمله على التاكسي وقدّم شكره لنشامى الدفاع المدني على طريقة تعاملهم معه أثناء إسعافه وعلى الحرفية وسرعة الإجراءات التي قاموا بها ما أسهم في إنقاذ حياته، ثم قاموا لاحقاً بمعاودة الاتصال به في منزله بعد خروجه من المستشفى للاطمئنان عليه