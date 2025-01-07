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بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري

7 يناير 2025
بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري

وطنا اليوم:بحث مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي أحمد خليل، مع رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة، إمكانية إقامة خط سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري.
وقال المهندس خليل خلال زيارته بلدية أم الجمال اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المعنيين، إنه تم الإيعاز إلى الفنيين من أجل البدء بإجراء الدراسة لهذا المشروع الواعد، مع التأكيد على الرحلات الدورية لموقع أم الجمال الأثري عبر الخط الحديدي الحجازي الأردني.
وكانت بلدية أم الجمال ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي اتفقتا سابقا على تسيير رحلات سياحية داخلية من محافظات الوسط والجنوب لمحطة قطار المفرق لاطلاع السياح على موقع أم الجمال الأثري، بما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم المنتج السياحي لمؤسسات المجتمع المحلي في المنطقة.


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