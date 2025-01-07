بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السوري لبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري

7 يناير 2025
الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السوري لبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة الحدودية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة الأردنية تسخير مختلف الإمكانات والقدرات التي تمتلكها وتوظيفها بشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.
من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:18

إدارة سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سوريا

03:05

ضعف الأمطار يُبقي الطلب على المحروقات مستقرًا

01:10

أربعيني يقتل شقيقته العشرينية بـ 16 طعنة في سويمة

00:22

السعود: نشر الخرائط المزعومة يفضح الأطماع والبرامج الخبيثة لدولة الاحتلال

23:05

“الأمن العام يداهم مطلوباً خطيراً ومسلحاً في الطفيلة وينهي مواجهته بتطبيق قواعد الاشتباك”

22:22

عبدالله بن زايد يبحث مع جدعون ساعر آخر التطورات في المنطقة

21:43

السيوف يكتب : الأردن ومخططات الصهيونية الكبرى: هل نحن أمام استهداف وجودي؟

21:16

وزارة الاقتصاد الرقمي: إتاحة خدمة الإقرار الضريبي عبر تطبيق “سند”

20:46

إنقاذ حياة سائق تكسي تعرض لغيبوبة في مكان مجهول

20:42

الطيران المدني : فريق فني أردني سيبقى في دمشق لتقييم مرافق المطار

20:29

زوكربيرغ يعلن تغييرات جديدة وكبيرة على فيسبوك وإنستغرام

20:21

بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025