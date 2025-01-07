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ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات

7 يناير 2025
ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات، بمنزله في السلط.
وكان اللواء النعيمات، قد خرج سمو ولي العهد، من دورة الغطس وقيادة القوارب، في العام 2019.
وشغل اللواء النعيمات، عدة مواقع عسكرية، أبرزها، مساعدا لرئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية, وقائدا للقوة البحرية الملكية والزوارق الملكية


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