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أورنج الأردن تستقبل العام الجديد بتنفيذ سلسلة من التعيينات الإدارية والتغييرات التنظيمية

7 يناير 2025
أورنج الأردن تستقبل العام الجديد بتنفيذ سلسلة من التعيينات الإدارية والتغييرات التنظيمية

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن سلسلة من التعيينات الإدارية والتغييرات التنظيمية التي أصدرها الرئيس التنفيذي، فيليب منصور، ودخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2025 وذلك بهدف توظيف نقاط القوة لدى موظفي الشركة وتعزيز كفاءاتهم بما ينسجم مع استراتيجية المجموعة “قيادة المستقبل” وشعار الشركة “دايماً معاك”.
وشملت هذه القرارات دمج وحدة التسويق وخدمات الزبائن مع وحدة المبيعات تحت مسمى وحدة عمل المستهلك، وتعيين سامر الحاج بمنصب المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك، في إطار تركيز الشركة على توفير تجربة زبائن لا مثيل لها، مع التركيز على حاجات الزبائن، وتطوير استراتيجيات التوزيع الرقمي وخدمات الزبائن الرقمية.
وانضم أيضاً للشركة جوليان باكييه ليتقلد منصب المدير التنفيذي للتسويق، بعد خبرة واسعة في مجال التسويق وخدمات الزبائن مع محطات مميزة على مستوى المجموعة وأورنج ليبيريا.
تم أيضاً تعيين هبة الشريف بمنصب المدير التنفيذي لوحدة عمل Orange Money في إطار رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز الخدمات المالية المقدمة للأفراد وإثراء مشهد التكنولوجيا المالية في الأردن.
وبموجب التغييرات الجديدة، تم تعيين أحمد أبو ذياب لتولي منصب المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات رسمياً، بعد أن قاد الوحدة بالإنابة منذ شهر أيلول 2024.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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