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الظهراوي لرئيس الوزراء: مشيها .. ولا مكان ندفن به

7 يناير 2025
الظهراوي لرئيس الوزراء: مشيها .. ولا مكان ندفن به

وطنا اليوم:دعا النائب رائد رباع الظهراوي رئيس الوزراء إلى السماح بايصال الماء والكهرباء بمنح عدم ممانعة بتركيب ساعات مياه وكهرباء لبعض الممنوعين عبر دفع رسوم 100 دينار للبلدية، قائلا: مشيها يا دولة الرئيس.. وكملها”.
وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اليوم الثلاثاء، “بتعرف دولة الرئيس إنه مافي مكان ندفن فيه”، مؤكدا أنه لا يوجد مقبرة في الرصيفة منذ اغلاق المقبرة الاسلامية.
وأضاف، أن اهالي الرصيفة يحملون امواتهم يوما إلى سحاب واخر الى الموقر ثم إلى شفا بدران


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