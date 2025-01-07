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عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم المساحي الرابع

7 يناير 2025
عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم المساحي الرابع

وطنا اليوم:شاركت كلية الهندسة ” قسم الهندسة المدنية ” بجامعة عمان الاهلية في فعاليات يوم المساحة الرابع الذي عقد تحت شعار “نحو تكامل المساحة والذكاء الاصطناعي” في فندق الكمبنسكي في العاصمة عمان بحضور رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الأردنيين ، وبمشاركة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة في الجامعة والدكتورة تقوى الحديدي رئيس قسم الهندسة المدنية، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة من قسم الهندسة المدنية.
ويُعد المؤتمر منصة علمية متخصصة تجمع بين الخبراء والمهنيين والمبتكرين من مختلف القطاعات لبحث مستقبل المساحة في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
ويهدف المؤتمر إلى بناء جسور التعاون بين الهندسة والمساحة والتكنولوجيا لتحقيق إنجازات نوعية تساهم في تطوير قطاع المساحة في الأردن وتعزيز قدرات المهندسين على مواكبة التقنيات الحديثة


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