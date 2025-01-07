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النواب يشطب جملتين لـ هديب: وطن يباع ويشترى .. ومواطنون يتسولون

7 يناير 2025
النواب يشطب جملتين لـ هديب: وطن يباع ويشترى .. ومواطنون يتسولون

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب بطلب من رئيسه النائب أحمد الصفدي، بالموافقة على شطب جملتين وردتا على لسان النائب محمد هديب في مناقشات موازنة 2025، من محضر جلسة اليوم الثلاثاء.
الجملة الأولى التي احتج عليها الصفدي وطلب شطبها هي التي افتتح بها هديب حديثه قائلا “وطن يباع ويشترى.. ونصيح فاليحيا الوطن”.
اما الجملة الثانية فكانت ادعاء هديب بأن المواطنين يتسولون على باب الديوان الملكي.
وقال الصفدي إنه لا شك أن النائب هديب خانه التعبير ولذلك يجب ان تشطبا من محضر الجلسة، وحاول هديب تبرير، لكن الرئيس لم يترك المجال طالبا التصويت على الشطب


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