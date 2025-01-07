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عطية يسأل الحكومة عن نقل آثار أردنية إلى دولة أخرى

7 يناير 2025
عطية يسأل الحكومة عن نقل آثار أردنية إلى دولة أخرى

وطنا اليوم:وجه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا لوزيرة السياحة، عن نقل آثار أردنية لدولة الفاتيكان، وما هي أبعاد تلك الخطوة في المشاركة وكم مدتها.

وتالياً نص السؤال
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزيرة السياحة
1- لماذا لا يتم اعلان وتبيان حقيقة اتفاق نقل أثار اردنية الى دولة الفاتيكان ليتم عرضها في أحد المتاحف هنالك؟

2- تزويدي بالتفاصيل الكاملة عن هذا الاتفاق وفيما إذا كان الأردن شارك في هذا العرض سابقا؟
3- كيف يتم تحديد قطع الآثار التي سيتم عرضها وهل فعلا تم نقلها؟
4- تزويدي بأبعاد هذه المشاركة وأثارها على الأردن ومن هي الدول المشاركة وبيان مدة عرضها وفيما إذا كانت تأتي بعائد ومردود للأردن وكلف عرضها؟

واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية


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