تجمع بنكي لشراء قروض أمانة عمان

وطنا اليوم:علم أن أحد البنوك الكبرى سيقود تجمعا بنكيا لشراء قروض أمانة عمان الكبرى التي تتجاوز المليار دولار.

وتهدف الأمانة من وراء هذه العملية، لجدولة ديونها، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، والمضي بخططها الاستثمارية.

وتقدّر ديون أمانة عمان بحوالي 750 مليون دينار (أكثر من مليار دولار بقليل)، تحمّلتها الأمانة بسبب العجز المتراكم في موازناتها