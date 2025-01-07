بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تجمع بنكي لشراء قروض أمانة عمان

7 يناير 2025
تجمع بنكي لشراء قروض أمانة عمان

وطنا اليوم:علم أن أحد البنوك الكبرى سيقود تجمعا بنكيا لشراء قروض أمانة عمان الكبرى التي تتجاوز المليار دولار.
وتهدف الأمانة من وراء هذه العملية، لجدولة ديونها، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، والمضي بخططها الاستثمارية.
وتقدّر ديون أمانة عمان بحوالي 750 مليون دينار (أكثر من مليار دولار بقليل)، تحمّلتها الأمانة بسبب العجز المتراكم في موازناتها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:18

إدارة سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سوريا

03:05

ضعف الأمطار يُبقي الطلب على المحروقات مستقرًا

01:10

أربعيني يقتل شقيقته العشرينية بـ 16 طعنة في سويمة

00:22

السعود: نشر الخرائط المزعومة يفضح الأطماع والبرامج الخبيثة لدولة الاحتلال

23:05

“الأمن العام يداهم مطلوباً خطيراً ومسلحاً في الطفيلة وينهي مواجهته بتطبيق قواعد الاشتباك”

22:22

عبدالله بن زايد يبحث مع جدعون ساعر آخر التطورات في المنطقة

21:43

السيوف يكتب : الأردن ومخططات الصهيونية الكبرى: هل نحن أمام استهداف وجودي؟

21:16

وزارة الاقتصاد الرقمي: إتاحة خدمة الإقرار الضريبي عبر تطبيق “سند”

20:46

إنقاذ حياة سائق تكسي تعرض لغيبوبة في مكان مجهول

20:42

الطيران المدني : فريق فني أردني سيبقى في دمشق لتقييم مرافق المطار

20:29

زوكربيرغ يعلن تغييرات جديدة وكبيرة على فيسبوك وإنستغرام

20:21

بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025