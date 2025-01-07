تسجيل 5678 علامة تجارية في الأردن خلال 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي، 5678، مقارنة مع 8521 علامة عام 2023، وبانخفاض 2843 علامة.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ بلغ عدد الطلبات المقدمة 8057 طلباً، منها 4016 طلباً محليا، و4041 أجنبياً، فيما بلغ إجمالي الطلبات عام 2023 ما مجموعه 8409 طلبات، منها 3932 طلباً محلياً، و4477 أجنبياً.

وبحسب بيانات المديرية، بلغ عدد الطلبات المستردة العام الماضي، 225 طلباً، مقارنة مع 868 طلبا عام 2023، وبلغ عدد الطلبات الحاصلة على موافقة مبدئية العام الماضي 5211 طلباً، مقابل 8539 طلبا في 2023.

وتعرّف العلامة التجارية وفق القانون رقم 33 لسنة 1952، بأنها “أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له علاقة بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع”.