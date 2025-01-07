طائرة الملكية الأردنية تحط في مطار دمشق الدولي

وطنا اليوم:غادرت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وحطت في مطار دمشق الدولي.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.‎

وصرح مستو وكان على متن الرحلة برفقة فريق فني من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعدد من المختصين، أن الهدف من الرحلة تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي وهو ما سيتم خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الفريق الذي سيمكث في دمشق سيعمل على التأكد من جاهزية المطار الفنية واللوجستية لاستقبال الطيران الدولي، وأن تشغيله سيكون ضمن أطر الامتثال لمعايير سلامة وأمن الطيران المدني الدولي.

ورجح نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سامر المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، وثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة، موضحا أن التشغيل التجريبي للملكية الأردنية عادة يبدأ بـ 3-4 رحلات أسبوعيا.

وعبر عن رغبة الملكية الأردنية بربط العاصمتين (عمان ودمشق) برحلات يومية، أو رحلتين باليوم إذا أمكن، إلا أن البدايات في الرحلات من وإلى دمشق ستكون “متواضعة جدا” حتى يتبين وضع السوق وحركة الناس.