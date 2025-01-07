بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

طائرة الملكية الأردنية تحط في مطار دمشق الدولي

7 يناير 2025
طائرة الملكية الأردنية تحط في مطار دمشق الدولي

وطنا اليوم:غادرت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وحطت في مطار دمشق الدولي.
وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.‎
وصرح مستو وكان على متن الرحلة برفقة فريق فني من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعدد من المختصين، أن الهدف من الرحلة تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي وهو ما سيتم خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن الفريق الذي سيمكث في دمشق سيعمل على التأكد من جاهزية المطار الفنية واللوجستية لاستقبال الطيران الدولي، وأن تشغيله سيكون ضمن أطر الامتثال لمعايير سلامة وأمن الطيران المدني الدولي.
ورجح نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سامر المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، وثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة، موضحا أن التشغيل التجريبي للملكية الأردنية عادة يبدأ بـ 3-4 رحلات أسبوعيا.
وعبر عن رغبة الملكية الأردنية بربط العاصمتين (عمان ودمشق) برحلات يومية، أو رحلتين باليوم إذا أمكن، إلا أن البدايات في الرحلات من وإلى دمشق ستكون “متواضعة جدا” حتى يتبين وضع السوق وحركة الناس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:18

إدارة سوق العارضة: استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى سوريا

03:05

ضعف الأمطار يُبقي الطلب على المحروقات مستقرًا

01:10

أربعيني يقتل شقيقته العشرينية بـ 16 طعنة في سويمة

00:22

السعود: نشر الخرائط المزعومة يفضح الأطماع والبرامج الخبيثة لدولة الاحتلال

23:05

“الأمن العام يداهم مطلوباً خطيراً ومسلحاً في الطفيلة وينهي مواجهته بتطبيق قواعد الاشتباك”

22:22

عبدالله بن زايد يبحث مع جدعون ساعر آخر التطورات في المنطقة

21:43

السيوف يكتب : الأردن ومخططات الصهيونية الكبرى: هل نحن أمام استهداف وجودي؟

21:16

وزارة الاقتصاد الرقمي: إتاحة خدمة الإقرار الضريبي عبر تطبيق “سند”

20:46

إنقاذ حياة سائق تكسي تعرض لغيبوبة في مكان مجهول

20:42

الطيران المدني : فريق فني أردني سيبقى في دمشق لتقييم مرافق المطار

20:29

زوكربيرغ يعلن تغييرات جديدة وكبيرة على فيسبوك وإنستغرام

20:21

بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال الأثري

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025