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الموافقة على إنشاء ميناء بري في المفرق.. وإدراج إعمار سوريا ضمن المشروع

منذ دقيقتان
الموافقة على إنشاء ميناء بري في المفرق.. وإدراج إعمار سوريا ضمن المشروع

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إنه تمت الموافقة من اللجنة المعنية بإنشاء ميناء بري في المنطقة بعد أن تم تحديث كافة الدراسات المعنية بالمشروع من الجهات ذات العلاقة.
وأضافت الدغمي في تصريح لها الثلاثاء، أنه تم التواصل مؤخراً مع المعنيين بالدراسة لغايات إدراج موضوع إعمار سوريا ضمن مشروع الدراسة.
وأشارت إلى أنه سيتم طرح المشروع كفرصة استثمارية محلياً ودولياً بالفترة المقبلة.
وتعتبر منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية من أهم المواقع الاستراتيجية و القريبة من الحدود السورية؛ وهو ما يعتبر ميزة تنافسية الموقع الأنسب لإقامة مركز لوجستي لعمليات الشحن والتخزين وكل مايلزم لإعادة إعمار سوريا بالإضافة إلى ضمها العديد من الصناعات المختلفة .


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