أول باخرة في العام الجديد ترسو بالعقبة تحمل 4000 سائح

وطنا اليوم:رست في ميناء العقبة للسفن السياحية اليوم الباخرة السياحية الأولى خلال العام الحالي حيث تقل على متنها مايقارب من 4 آلاف سائح.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعدادها لاستقبال كافة الزوار والذين سيزورون مناطق المثلث الذهبي العقبة ووادي رم و البتراء

وتأتي هذه الفعالية ضمن كرنفال العقبة السياحي والذي تنفذه سلطة العقبة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة حيث من المتوقع أن يجذب البرنامج آلاف الزوار الباحثين عن المتعة والاستجمام