وطنا اليوم:رست في ميناء العقبة للسفن السياحية اليوم الباخرة السياحية الأولى خلال العام الحالي حيث تقل على متنها مايقارب من 4 آلاف سائح.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعدادها لاستقبال كافة الزوار والذين سيزورون مناطق المثلث الذهبي العقبة ووادي رم و البتراء
وتأتي هذه الفعالية ضمن كرنفال العقبة السياحي والذي تنفذه سلطة العقبة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة حيث من المتوقع أن يجذب البرنامج آلاف الزوار الباحثين عن المتعة والاستجمام
أول باخرة في العام الجديد ترسو بالعقبة تحمل 4000 سائح
وطنا اليوم:رست في ميناء العقبة للسفن السياحية اليوم الباخرة السياحية الأولى خلال العام الحالي حيث تقل على متنها مايقارب من 4 آلاف سائح.