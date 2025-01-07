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أول باخرة في العام الجديد ترسو بالعقبة تحمل 4000 سائح

منذ 47 ثانية
أول باخرة في العام الجديد ترسو بالعقبة تحمل 4000 سائح

وطنا اليوم:رست في ميناء العقبة للسفن السياحية اليوم الباخرة السياحية الأولى خلال العام الحالي حيث تقل على متنها مايقارب من 4 آلاف سائح.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعدادها لاستقبال كافة الزوار والذين سيزورون مناطق المثلث الذهبي العقبة ووادي رم و البتراء
وتأتي هذه الفعالية ضمن كرنفال العقبة السياحي والذي تنفذه سلطة العقبة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة حيث من المتوقع أن يجذب البرنامج آلاف الزوار الباحثين عن المتعة والاستجمام


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