الشيباني: الوضع الجديد في سوريا أنهى تهديدات تهريب المخدرات للأردن

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء، إن الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدد أمن الأردن سابقا، فيما يخص الكبتاغون والمخدرات.

وقدم الشيباني خلال مؤتمر صحفي، شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين على مدار 13 عاما، مضيفا أن “هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية السورية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين”.

وشكر الأردن على مساهمته بملف رفع العقوبات عن سوريا، والتي بإزالتها ستنعش الحالة الاقتصادية في سوريا، مؤكدا أن أبرز “معوق أمام المرحلة المقبلة هي العقوبات على سوريا”.

وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة ستمحي هذه المشاكل من الذاكرة السورية السياسية، مشيرا إلى أن سوريا ستكون مصدر أمان واستقرار وتعاون مع جيرانها ودول المنطقة.

وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة، ستغير صورة السياسية الخارجية التي كان قد اعتمدها نظام الأسد، وهي “الابتزاز وتصدير المخاطر حتى يفاوض عليها”.

وبين أن سوريا ستكون مصدر للأمان والشراكة المتبادلة، تحترم سيادة دول الجوار وامنهم.