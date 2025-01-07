الصفدي: تشكيل لجان في الطاقة والصحة والكهرباء والمياه بين الأردن وسوريا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ويقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي عقب مباحثات موسعة مع وفد سوري رفيع المستوى يزور المملكة، أن المباحثات تعكس تاريخ العلاقة بين الأردن وسوريا والحرص على بناء علاقات تسهم في بناء الاستقرار بالمنطقة.

وأوضح انه تم الاتفاق على التنسيق بشأن إدارة الحدود بين البلدين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان في الطاقة والصحة والنقل والمياه لتنظيم الأمور بين البلدين.

وأشار الصفدي إلى أن المسؤوليات كبيرة أمام الإدارة السورية الجديدة، وأنه يجب أن يكون هنالك صبر، وأن تعطى الإدارة السورية الوقت.

وأكد أن الأردن كان وسيبقى سندا للأشقاء في سوريا، بتوجيهات من جلالة الملك بنقدم كل الدعم الذي نستطيعه لمساعدة ومساندة الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة.

وأوضح أن الأردن مستعد لتوفير الكهرباء للأشقاء السورين بشكل فوري، والعمل معهم من أجل توفير الغاز أيضا.

وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مباحثات موسعة مع الوفد السوري رفيع المستوى الذي يزور المملكة.

ويرأس الوفد السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، ووزير الكهرباء عمر شقروق.

وتتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون في مجالات عدة تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.