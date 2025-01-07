جامعة البترا تعلن نتائج انتخابات الجمعيات الطلابية واتحاد الطلبة للعام الجامعي 2024 /2025

وطنا اليوم_أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا نتائج انتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، وشهدت الانتخابات تنافسًا في كليتَي الآداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، في حين حُسمت نتائج باقي الكليات بالتزكية.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب يوسف المجالي من كلية العلوم الإدارية والمالية برئاسة اتحاد الطلبة، وفاز الطالب مالك السواعير من كلية الآداب والعلوم بمنصب نائب الرئيس.

سجلت كلية تكنولوجيا المعلومات أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات، وبلغت نسبة التصويت فيها 63.8%، في حين كانت نسبة التصويت في كلية الآداب والعلوم 26.4%.

وأشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وفقًا للتعليمات الناظمة، بدءًا من إعداد كشوفات المرشحين ونشرها، وصولًا إلى الاقتراع وفرز الأصوات في القاعات المخصصة لضمان تنظيم العملية.

وفاز ثمانية عشر طالبًا بتمثيل اتحاد الطلبة من مختلف كليات الجامعة. وفاز من كلية طب الأسنان سياف الشوبكي وأحمد خليل، ومن كلية الآداب والعلوم فاز مالك أحمد السواعير وأسامة محمد، ومن كلية تكنولوجيا المعلومات فاز زيد عمر وراشد الفايز، ومن كلية الهندسة فاز أسيد عوني وإبراهيم خليل.

أما كلية الحقوق فقد مثلها جمال رائد الفقيه وعمر الطوايعة.

وفاز من كلية العلوم الإدارية والمالية كل من يوسف مراد الخطيب ويوسف المجالي، ومن كلية الإعلام فاز محمد الحويان ومحمد الجربان، ومن كلية الصيدلة والعلوم الطبية فاز صهيب خير وجميل أبو الرب، ومن كلية العمارة والتصميم فاز عمر غازي ويوسف عزيز.

وأكد عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، أن الانتخابات تمت بسلاسة ونجاح، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة وعمداء الكليات واللجان الانتخابية التي أسهمت في تنظيم العملية الانتخابية، وأثنى على وعي الطلبة وحرصهم على اختيار ممثليهم بطريقة حضارية وديمقراطية، وهو ما يعكس التزامهم بالمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.