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الترخيص : النظام المركبات الجديد يعتمد القيمة الجمركية كاساس لتحديد الرسوم

منذ 49 ثانية
الترخيص : النظام المركبات الجديد يعتمد القيمة الجمركية كاساس لتحديد الرسوم

وطنا اليوم:اأكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة الترخيص المقدم نادر حجازين، أن النظام الجديد لترخيص المركبات يعتمد على قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة.
وقال ، إن النظام الجديد يشمل المركبات التي يتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025، حيث تتصمن سيارات الركوب الصغيرة الخصوصي ومركبات التاجير ولا يتضمن فستا المركبات الأخرى.
وبين أن التَّعديلات لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمرُّ ترخيصها كما هو.
في المقابل أكد حجازين أن العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها سيتم حتى 13 كانون الثاني الحالي.
ويشمل قرار التَّمديد إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 31/1/2025 ، ويشمل جميع أنواع المركبات.


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