وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري في عمّان

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء نظيره السوري أسعد الشيباني في مقر وزارة الخارجية في عمان.

وكان الصفدي، قد قال الاثنين، إنّ الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية.

وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، قال في تغريدة له عبر منصة “إكس” مساء الجمعة، “سأمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف، “نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن الأردن يعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم وهذا أمر بحثناه مع الجانب التركي، حيث إنّ أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن وتركيا لأنهما دولتا جوار.

وأشار إلى أن الأردن له حدود مع سوريا وعلاقات تاريخية، حيث استضاف قرابة 1.3 مليون سوري، كما وقف مع سوريا خلال سنوات الأزمة.

وتابع، أن الأردن بذل جهودا كبيرة في حماية الجنوب السوري التي هي على حدود المملكة من أن تنهار نحو الفوضى والقتل والدمار، مؤكدا أن الأردن مستمر في دعم سوريا الجديدة.

“سوريا الجديدة يجب أن تلبي حقوق شعبها لأن الشعب السوري الشقيق يستحق الحياة الكريمة الآمنة المستقرة بعد أن عانى لسنوات طويلة ودفع أثمانا باهظة من قتل ودمار وتشريد وخوف عبر السنوات الماضية” وفقا للصفدي.