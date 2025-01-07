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الشركات الأردنية الأكثر حضورا عربيا على منصة مركز قطر للمال

منذ 33 ثانية
الشركات الأردنية الأكثر حضورا عربيا على منصة مركز قطر للمال

وطنا اليوم:أظهرت بيانات حديثة أوردها موقع مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء، أن الشركات الأردنية تعتبر الأكثر حضورا على مستوى الدول العربية على منصة المركز، ما يجعل الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الشركات التابعة للمركز بلغَ 2200 شركة، تعمل في جميع الأنشطة التجارية والخدمية والمالية والسياحية والاستثمارية، معظمها من الأردن وبريطانيا وفرنسا وأميركا والهند.
ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلته، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، لكنها تتركز على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من خلال مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري، والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.


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