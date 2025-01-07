ضريبة الدخل: لا زيادة على أسعار الدخان بالأردن

وطنا اليوم:بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول رفع سعر السجائر، أكد الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أنه لا يوجد أي قرار بزيادة الضريبة على أسعار السجائر في الأردن.

وبين الطراونة، أنه يوجد في الأردن 8 شركات للدخان في الأردن.

وكان قد تداول النشطاء كتابا لإحدى شركات الدخان، حول نية الشركة زيادة أسعار بعضا من أصناف الدخان بحجم “الكروز” على تجار الجملة والتجزئة والأسواق الكبرى.