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الأوبئة: لا إجراءات استثنائية أو إغلاقات بسبب الفيروس الصيني الجديد

منذ دقيقتان
الأوبئة: لا إجراءات استثنائية أو إغلاقات بسبب الفيروس الصيني الجديد

وطنا اليوم:نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، تسجيل أي إصابة في الأردن بالفيروس HMPV الصيني ، مشيرا الى أن ما تم تداوله من أخبار حول تسجيل إصابات بهذا الفيروس هو مجرد إشاعات.
واستنكر البلبيسي وجود مثل هذه الشائعات خاصة أن المسؤولين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والأوبئة ووزارة الصحة على استعداد تام للإجابة عن أي استفسار من المواطنين أو وسائل الإعلام حول هذا الموضوع بكل صراحة وشفافية .
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن هناك رقابة دائمة على الحدود ولا يوجد أي تعليمات لاتخاذ إجراءات إضافية، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لم تطلق أي إنذار أو تعليمات بتشديد الرقابة على الحدود أو منع جهات من الدخول إلى أي بلد .
وقال البلبيسي، إن هذا الفيروس ليس بجديد ومعروف منذ 2001 وهناك إصابات في كل أنحاء العالم بالأمراض التنفسية بسبب هذا الفيروس وتبلغ نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية العائدة لهذا الفيروس 12% ولم تتخذ أي دولة لحد الآن أي إجراءات أو إغلاقات بسبب الفيروس الصيني


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