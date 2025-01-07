الوطنية : تنسيق الجهود لمواجهة الطلب على الكهرباء خلال الشتاء

وطنا اليوم:أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة أهمية إجراء التنسيق المباشر مع جميع عناصر تزويد الطاقة الكهربائية بدءا من شركات التوليد وانتهاءً بشركات التوزيع لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء الحالي خصوصا في أوقات الذروة.

وأوعز البطاينة خلال اجتماع عقدته شركة الكهرباء الوطنية في مركز التحكم الوطني التابع للشركة، بتذليل العقبات أمام أية احتياجات فنية لمواجهة أي حدث قد يحصل على الشبكة الكهربائية الوطنية.

واستمع البطاينة من إدارة التشغيل إلى عرض حول خطة الطوارئ السنوية المعدة لمواجهة الحالات الجوية الاستثنائية وأية تحديات فنية قد تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.

وتطرق العرض لأحداث فنية سابقة وكيف تم التعامل معها، والاستفادة من خبرة التجارب السابقة في الاستعداد لأية تحديات فنية قد تواجهه الشبكة الكهربائية خلال هذا الموسم.

وأكدت إدارة الصيانة تنفيذها لكافة خطط الصيانة الدورية والوقائية بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب النمو في الأحمال خلال الفترة المقبلة بما يسهم في التعامل بمرونة مع أية أحداث فنية قد تطرأ على شبكة الكهرباء الوطنية.

ويتوقع أن يصل الحمل الكهربائي لفصل الشتاء للعام الحالي إلى (4400) ميغا واط، وسيتم مواجهة هذه الأحمال من محطات التوليد التقليدية والمتجددة، علما بأن خط الربط الأردني -المصري بكامل جاهزيته.

ووفق بيان للشركة، فإن الاجتماع كان برئاسة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة وبحضور الجهات الفنية والإدارية المختصة، لمناقشة استعدادات الشركة للتعامل مع الأحداث الفنية الطارئة المتوقعة أثناء الأحوال الجوية الاستثنائية خلال الموسم المطري 2024 / 2025