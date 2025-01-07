أدوية الحكمة تتبرع بقيمة مليون دولار ادوية لسوريه

وطنا اليوم:امتداداً لالتزامها الراسخ بتقديم الدعم للمجتمعات المتأثرة بالظروف الصعبة، أعلنت شركة أدوية الحكمة) “الحكمة”( تبرعها بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1 مليون دولارٍ أمريكي، وذلك ضمن قافلة مساعدات أُطلِقت بتوجيهات ملكية من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دعماً للأهل في سوريا.

تتضمن شحنة الحكمة أدوية متنوعة وضرورية كالأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام والأدوية الأخرى التي تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات.

يعكس هذا التبرع تمسّك شركة أدوية الحكمة بتعزيز دورها في تقديم الدعم الإنساني للمجتمعات الشقيقة في الأوقات الصعبة، تحقيقاً لهدفها المتمثّل في توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.