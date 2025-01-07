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تراجع عدد السياح إلى الأردن في 2024 بنسبة 3%

منذ 32 ثانية
تراجع عدد السياح إلى الأردن في 2024 بنسبة 3%

وطنا اليوم:تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال العام الماضي 2024 بنسبة 3% ليصل إلى 6.1 مليون سائح مقارنة مع 6.3 مليون سائح خلال العام 2023.
ووفقا لبيانات وزارة السياحة وصل عدد سياح المبيت القادمين للأردن خلال العام الماضي 5.2 مليون سائح مقارنة مع 5.3 مليون سائح خلال العام 2023.
وأشارت البيانات إلى أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد وصل خلال العام الماضي إلى 891 ألف سائح مقارنة مع مليون سائح خلال العام 2023.


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