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الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك غزة

منذ دقيقة واحدة
الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين بمقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.
وأفادت صحيفة هآرتس بأن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي إسرائيلي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في قطاع غزة، وفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن مستوطنة عيلي -التي تقع وسط الضفة الغربية– فقدت 10 جنود من سكانها منذ بداية الحرب الإسرائيلية في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية.


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