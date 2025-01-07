قتلى ودمار في التبت إثر زلزال قوي

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة سفوح جبال الهيمالايا الشمالية بالقرب من إحدى المدن المقدسة في التبت، صباح الثلاثاء، وفقًا للسلطات الصينية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصًا وهزّ المباني في نيبال وبوتان والهند المجاورة.

وكان مركز الزلزال في مقاطعة تينغري الريفية في الصين، المعروفة كبوابة شمالية لمنطقة إيفرست، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب مركز شبكات الزلازل الصيني.

في حين قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وأكدت وكالة الصين الجديدة للإنباء (شينخوا) مقتل 53 شخصا وإصابة 62 بجروح جراء الزلزال بقوة 6.8 درجات الذي هز كانتون دينغري.

كما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثّق لحظة وقوع الزلزال ومشاهد الدمار.